UFFICIALE – Giudice Sportivo, ammenda anche agli azzurri in occasione di Fiorentina-Napoli: i dettagli

La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso nota la sanzione inflitta al Napoli dal giudice sportivo. Secondo il giudice, Gerardo Mastandrea, la società partenopea, così come la Fiorentina, avrebbe ritardato l’ingresso in campo di 5 minuti sia al fischio d’inizio che all’intervallo. Di seguito il comunicato in questione:

“Ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Napoli a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato sia l’inizio della gara sia l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti“.