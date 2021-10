In seguito all’episodio di razzismo vistosi ieri sera, in occasione della partita Fiorentina-Napoli (2 a 1 per gli azzurri), Zambo Anguissa ha espresso il suo punto di vista tramite social.

Il centrocampista partenopeo, infatti, ha pubblicato un post su Instagram, mostrando tutto il suo rammarico in merito all’evento che ha coinvolto sia lui che i suoi compagni, Koulibaly ed Osimhen.

Questo quanto appare sul profilo di Anguissa: