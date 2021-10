Repubblica – Fiorentina-Napoli, le pagelle: Koulibaly, Rrahmani e Dragowski i migliori!

L’edizione odierna de la Repubblica ha fatto il punto sul match di ieri pomeriggio tra Fiorentina e Napoli stilando le consuete pagelle. I migliori in campo sono stati sicuramente i due centrali del Napoli: Rrahmani e Koulibaly che si portano a casa un 7 pieno! Stesso voto anche per Dragowski che si è reso protagonista parando il rigore ad Insigne. Anche Lozano riesce a portarsi a casa un 7, suo il tap-in che riporta gli azzurri sulla parità.

Degne di nota anche le prestazioni di Fabian Ruiz ed Osimhen! Il peggior in campo per il quotidiano è l’ex del match, Callejon! Ha garantito il solito equilibrio sulla fascia ma senza riuscire ad affondare. Molto meglio, al suo ingresso in campo, Riccardo Sottil. Con i suoi scatti ha messo a ferro e fuoco la difesa azzurra costringendo anche Mario Rui all’ammonizione.