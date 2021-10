Adriano Bacconi, giornalista e analista tattico per “Il Bello del Calcio”, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della partita del Napoli: “Gli azzurri non si sbilanciano mai. Infatti sanno di avere due grandissimi attaccanti come Osimhen e Insigne e preferiscono non dare spazio in difesa. Il Milan è una delle pretendenti allo scudetto, anche perchè è il terzo anno di Pioli in rossonero”