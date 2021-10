Del Genio: “Fiorentina? Tanto possesso, ma non più pericolosa del Napoli”

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando la partita tra gli azzurri e la Fiorentina.

“Fiorentina? Ti viene addosso, ti prende alta, sei tentato sempre di lanciare Osimhen. Il possesso non significa essere più pericoloso perché il Napoli non è stato meno pericoloso della Fiorentina. Dipende dalle strategie. Mario Rui? Per giudicare bene una partita bisogna dimenticare il passato e giudicarli solo per quella singola partita. Anche se sbaglia Koulibaly bisogna dirlo, non perdonarlo per la storia che ha. Mario Rui per dei limiti non viene giudicato a volte positivamente quando finora ha fatto una buona stagione”.