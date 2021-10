Adam Ounas, che era stato convocato dall’Algeria per gli impegni durante la sosta, non potrà rispondere alla convocazione per infortunio.

Infatti, il calciatore algerino ha sofferto di una distrazione di primo grado al retto femorale destro e rimarrà a Napoli per recuperare: al suo posto, l’Algeria ha convocato Amoura del Lugano e Kebbal del Reims.