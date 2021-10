Gravina: “Razzismo? Gli imbecilli sono imbecilli per cultura”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni della stampa in merito agli episodi di razzismo verificatisi ieri al termine di Fiorentina-Napoli. Ecco quanto raccolto dalla redazione di TMW che era lì presente:

“Gli imbecilli sono imbecilli per cultura, non per vocazione. Stiamo cercando di pensare a norme più stringenti ma il problema è di educazione. È stata aperta un’indagine, vedremo. Gli stadi moderni per aggirare il problema? Stiamo cercando di incentivare la modernizzazione in tutto il Paese, anche per i bilanci delle varie società”.