Il Napoli, come riportato da TuttoMercatoWeb, è la squadra che ha subito meno tiri in porta dopo 7 partite. Infatti, come riportato dal sito, gli azzurri sono primi in questa classifica con solamente 55 tiri. Di seguito la lista delle squadre:

La top 5

1) Napoli 55 tiri subiti

2) Torino 58

3) Milan 63

4) Roma 64

5) Inter 74