Montervino: “Gasperini ha tutte le carte in regola per venire a Napoli”

A Radio Marte, esprimendosi sul futuro del Napoli e di Gasperini, ha parlato l’ex calciatore e capitano azzurro, Francesco Montervino:

“Gasperini fa delle plusvalenze con i calciatori di livello incredibile, è un allenatore che ha portato l’Atalanta in finale di Europa League, quest’anno; sono mi pare un paio d’anni che si qualifica per la Champions. Quindi parliamo di un allenatore che ha tutte le carte in regola per fare il salto di qualità e venire qui“.

Ha poi concluso:

“Oggi il Napoli è una squadra disastrata che deve essere completamente rifatta e rigenerata”.