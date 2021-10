Fiorentina-Napoli, pochi dubbi per Italiano: la probabile formazione

La Fiorentina si avvicina alla gara contro il Napoli di quest’oggi e Vincenzo Italiano ha già in mente gran parte della formazione da mandare in campo, con qualche piccolo dubbio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, davanti a Dragowski dovrebbero esserci Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi, con Bonaventura intoccabile a centrocampo che completerà il reparto con uno tra Torreira e Pulgar e uno tra Duncan e Benassi. In attacco, oltre a Vlahovic e Nico Gonzalez, al rientro dopo la squalifica, ci sarà probabilmente il grande ex, Josè Maria Callejon, che si gioca il terzo posto in attacco con Sottil.