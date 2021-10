De Laurentiis e quei complimenti ad Italiano: cosa successe lo scorso gennaio?

L’edizione odierna del Mattino, lancia una forte provocazione rifacendosi a quanto successo lo scorso gennaio al termine del match fra Napoli e Spezia, e che vide coinvolti ADL e l’attuale allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. Ecco un estratto dalla rassegna

“De Laurentiis gli fece i complimenti il 6 gennaio scorso, a fine a partita negli spogliatoi del Maradona dopo la vittoria dello Spezia per 2-1 sul Napoli e poi pensò anche a lui, a Vincenzo Italiano, per il dopo Gattuso sulla panchina azzurra, gli piaceva molto il suo tipo di calcio. L’ ex tecnico dello Spezia, che ha cominciato quest’estate l’avventura sulla panchina viola, dopo la separazione tra Ringhio e la Fiorentina, affronterà oggi il Napoli da avversario al Franchi”.