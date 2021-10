Ciro Ferrara, opinionista per Dazn, ha introdotto la gara tra Fiorentina e Napoli, parlando sia dell’avversario degli azzurri, mentre, per quanto riguarda il club partenopeo, ha affrontato la questione dei portieri. Le sue dichiarazioni:

Sulla Viola: “Ormai la Fiorentina è l’ottava sorella della Serie A, e ha un grande tecnico come Italiano che sta cambiando tanto. Io credo che la Viola sia destinata a diventare una big del nostro campionato”.

Sulla questione portieri: “Credo proprio che Ospina sia il portiere titolare, però questa faccenda spiega come è complicato il ruolo del giocatore. Meret era partito bene, poi ha perso punti per via dell’infortunio, e Ospina sta giocando davvero molto bene”.