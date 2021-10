Prima del match, all’interno della sala stampa del Franchi, ha parlato Joe Barone ai microfoni di Dazn, che si è soffermato sull’appello di Commisso ai tifosi viola di non insultare i tifosi partenopei con cori dispregiativi. Queste le sue dichiarazioni:

Sui tifosi: “Noi ci teniamo molto alla connessione con la città e con i tifosi, ma soprattutto ci teniamo molto al fair play tra le diverse tifoserie, per tutte le squadre quest’aspetto è una priorità. Poi ci aspettiamo che gli stadi possano riparire al 100%, in modo che tutti possano venire allo stadio. Ciò farebbe felice sia me che i tifosi che i giocatori”.

Su Vlahovic e il rinnovo: “Mah, Commisso non si è sfogato, il rinnovo è lì da tanti mesi ed è un contratto importante. Però oggi dobbiamo pensare alla partita, che è molto importante, e pensiamo alla compattezza del gruppo, per noi molto importante”.