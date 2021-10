Josè Maria Callejon, ex Napoli, ora alla Fiorentina ha parlato ai microfoni di Dazn:

“Per me una partita speciale, sono stati 7 anni meravigliosi a Napoli, tutti sanno del legame che ho con la città. Questa partita è importante per me e per la Fiorentina, è un test di maturità e speriamo di dimostrare il nostro valore contro una grande squadra”.