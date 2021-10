Contro il Napoli, scontata la squalifica, è pronto al rientro Nico Gonzalez. La Fiorentina ritrova il suo esterno e prepara le carte per la prossima gara, mentre non arrivano buone notizie da La Gazzetta dello Sport per Gaetano Castrovilli: “Servirà ancora pazienza invece per rivedere Castrovilli dopo il brutto infortunio (forte botta tra il fianco ed il costato) subìto col Genoa”