L’edizione odierna di Il Mattino ha fatto il punto sul ritorno in campo di Dries Mertens. Secondo il quotidiano il folletto belga potrebbe riassaporare il campo nel match di stasera contro lo Spartak Mosca, quasi 3 mesi dopo l’intervento alla spalla. Per l’attaccante azzurro potrebbe essere l’esordio stagionale, giocando uno spezzone a gara in corso, dopo la panchina di domenica con il Cagliari