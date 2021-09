Agostinelli: “Napoli al momento senza punti deboli, si giocherà lo scudetto”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Agostinelli, opinionista e allenatore.

“Anche io al momento non vedo punti deboli nel Napoli, probabilmente il braccino viene dalle ultime delusioni e forse con una maturazione diversa del tifoso. Il Napoli sembra talmente perfetto che ci si chiede se possa durare per tutto il campionato. La realtà dice che punti deboli per questa squadra non ne vedo, specie dopo l’innesto di Anguissa.

A oggi le milanesi e il Napoli sono 3 squadre che lottano per lo Scudetto, poi dopo ci può essere qualsiasi sorpresa, in positivo o in negativo. Demme e Mertens? Il belga è un giocatore che vorrebbero tutte le squadre, non è che se gioca il Napoli è penalizzato. Anche Lobotka e Demme sono bravi, rinforzano la rosa che al momento non dà problemi. Fa bene Spalletti a battere il chiodo finché è caldo. Sono straconvinto che sia giusto far giocare Rrahmani che ha sfruttato la sua occasione, conta la meritocrazia. Spalletti allena magistralmente questo gruppo, c’è tanto di suo nella gestione e deve andare avanti senza guardare in faccia a nessuno.

In 7 si giocheranno la Champions League ma per lo Scudetto vedo le 3 citate prima più l’Atalanta. Un Napoli così non lo vedevo da tempo, meglio avere comunque qualche punto interrogativo. A me ora impressiona tanto che nei momenti difficili della gara riesce sempre a gestire. A Leicester non solo ha recuperato ma la poteva anche vincere”.