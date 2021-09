A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Walter De Maggio, che ha parlato della situazione legata al rinnovo di Frank Zambo–Anguissa. Ecco quanto detto:

”Da quello che mi risulta il Napoli sembra intenzionato a riscattare Anguissa dal Fulham. Ma al momento il Napoli non sembra avere tanta fretta per concludere tale trattativa. Quel che è certo è che il club azzurro vorrà aspettare il termine della stagione per esercitare il riscatto per il centrocampista camerunense”.