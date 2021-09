Braida: “Napoli favorita per lo Scudetto con le milanesi, Juventus e Atalanta”

Ariedo Braida, ds della Cremonese, è intervenuto nel corso di 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio, per parlare del Napoli. Le sue parole:

“Il Napoli sta facendo cose importanti. Osimhen è tra i primi cinque attaccanti più forti d’Europa, segna sempre e si sta rivelando come il segreto per vincere il campionato, insieme alla difesa. La squadra di Spalletti è tra i favoriti per lo Scudetto insieme alle milanesi, Atalanta e Juventus. Sarà una Serie A molto competitivo. Il Napoli ha preso il largo, ma tra un mese capiremo qualcosa in più”.