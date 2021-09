Carlo Alvino ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di diversi temi riguardanti gli azzurri, tra cui il nuovo acquisto Andrè Frank Zambo Anguissa.

“Anguissa? Il suo acquisto è stato un capolavoro, faccio i complimenti a Giuntoli per le modalità dell’operazione. In Serie A due o tre club si mangiano le mani per lui: la Roma, il Milan e la Juventus, che lo aveva addirittura scartato”.