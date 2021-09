Ambrosetti: “Anguissa giocatore completo. Spalletti fondamentale per Osimhen”

Gabriele Ambrosetti, ex calciatore, è intervenuto in diretta a Tmw Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto. Si è parlato di André Zambo Anguissa e di Victor Osimhen.

“Anguissa? È un giocatore completo, che al Napoli dà quell’equilibrio di cui la squadra aveva bisogno. Ha avuto un impatto sul calcio italiano da giocatore che conosce il nostro calcio. Non è stato preso prima? Ogni calciatore ha una crescita diversa. Quando era in Inghilterra, era in un club che passava annate particolari. Oggi giocare al Napoli è un piacere, con un Osimhen che è bello da vedere perché sa quello che deve fare. Anguissa può dare molto al Napoli”.

“Spalletti? Gli va dato merito per aver incrementato quelle qualità che lo scorso anno mancavano al giocatore. Osimhen in questo momento sta dando informazioni molto pesanti, lui c’è sempre, è diventato un grande finalizzatore, non è il classico centravanti, perché lo puoi trovare in ogni parte del campo, e in questo è stato fondamentale Spalletti”.