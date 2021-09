Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club si è soffermata sulle possibili scelte di Luciano Spalletti, in vista del match contro la Sampdoria. Il quotidiano fa sapere che ci saranno almeno due cambi rispetto alla sfida di lunedì contro l’Udinese. Rramhani è in leggero vantaggio su Manolas, con il greco che andrebbe per la terza volta consecutiva in panchina. Zielinski sembrerebbe avanti rispetto ad Elmas e Lozano in vantaggio su Politano.