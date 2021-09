Caruso: ”Rramhani preferito a Manolas perchè più riflessivo”

A Radio Marte è intervenuto l’osservatore Ciro Caruso che ha espresso la propria opinione sul dualismo tra Manolas e Rramhani. Ecco quanto detto:

”Oggi con Rramhani vi è più solidità rispetto a Manolas. Il difensore kosovaro è più applicato rispetto al greco e per questo si sposa meglio con le caratteristiche di Koulibaly. Oggi di difensori di questo tipo ve ne sono pochi in circolazione. Con questo aggiungo che attualmente Manolas rischia il posto perchè un allenatore deve anche avere certezze in base a cui fare le proprie scelte”.