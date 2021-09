Delio Rossi: ”Napoli squadra forte, ma occhio alla Sampdoria”

A Radio Marte è intervenuto l’allenatore Delio Rossi che ha parlato della sfida di questa sera tra Napoli e Sampdoria. Ecco quanto detto:

”Il Napoli ha una squadra forte, con un organico, adatto a giocare ogni tre giorni. Non dimentichiamoci che l’anno scorso gli azzurri hanno perso la Champions negli ultimi minuti. Sulla carta il Napoli è favorito, ma non bisogna sottovalutare nessuno. Basti vedere che la Roma ha perso con il Verona o che la Juventus ha perso contro l’Empoli. Sarà dunque una partita tosta per il Napoli, in cui può succedere di tutto”.