Gazzetta, la probabile formazione degli azzurri in vista di Sampdoria-Napoli

Sampdoria-Napoli è la sfida in programma domani per quinta giornata di Serie A, che si disputerà alle ore 18.30 allo Stadio Marassi di Genova

Stando a quanto riportato da la Gazzetta dello Sport Zielinski è pronto al rientro da titolare, conferma per Rrahmani. Ospina sarà ancora tra i pali, con Meret in panchina in fase di completo recupero.

Questa la probabile della Gazzetta dello Sport:

(4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.