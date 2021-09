Fedele: “La vittoria contro la Juve era quello che tutti si aspettavano”

Enrico Fedele è stato ospite a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”. Il dirigente ha commentato li risultati del Napoli ottenuti nelle prime partite di Campionato.

Ecco quanto dichiarato: “Il Napoli ha avuto un inizio in discesa sicuramente con squadre inferiori, la Juventus sembrava il Nola, anzi attualmente è peggio. Contro la Juventus abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Ora il Napoli affronta squadre che sulla carta sono inferiori, cioè Sampdoria e Cagliari.

Napoli-Verona? Non parliamone più, le cose brutte bisogna dimenticarle nella vita, se ti dai una spiegazione impazzisci. Gattuso è un giovane allenatore che partecipa più istintivamente. Spalletti ha detto che gli ha fatto trovare una buona situazione? Cose di forma, che si dicono. Spalletti è uno che ha ottenuto risultati, ha i suoi pregi e i suoi difetti. Sarri? Valeva al 60% nell’allenamento e -20% in partita. Quando abbiamo perso per colpa di Sarri a Torino contro la Juventus nel 2016, lui disse che la squadra non avrebbe mai giocato in contropiede”.