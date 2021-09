Alessandro Costacurta, ex calciatore, ha parlato durante il prepartita di Sky della sfida tra Udinese e Napoli. In particolare, si è soffermato su Luciano Spalletti. Queste le sue dichiarazioni: “Spalletti è partito da una base molto solida. Lo scorso anno ci sono stati alti e bassi ma le basi ci sono. Spalletti ha un’idea di gioco più brillante di Gattuso. Ha dimostrato di dare qualcosa in più alle squadre già solide”.