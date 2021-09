L’Udinese di Luca Gotti, dopo aver parlato oggi in conferenza stampa, ha stilato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Napoli.

Il tecnico friulano ha deciso di convocare Stryger Larsen, anche se non è ancora al 100%, mentre Success, come annunciato oggi, non sarà convocato. Queste le scelte di Gotti:

PORTIERI: 1 Silvestri; 20 Padelli; 66 Piana

DIFENSORI: 2 Perez; 3 Samir; 4 Zeegelaar; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao, 87 De Maio; 93 Soppy

CENTROCAMPISTI: 5 Arslan; 6 Makengo; 8 Jajalo; 11 Walace; 24 Samardzic; 37 Pereyra

ATTACCANTI: 9 Beto; 10 Deulofeu; 23 Pussetto; 45 Forestieri; 69 Ianesi