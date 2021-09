Serie A, Inter-Bologna: i risultato dopo 45′

Termina dopo 46 minuti il primo tempo di Inter-Bologna, seconda sfida odierna e valevole per la quarta giornata di Serie A. I campioni d’Italia in carica sono in totale dominio della sfida: sono già 3 i gol di vantaggio della formazione di Simone Inzaghi contro quella di Mihajlovic. A segno Lautaro Martinez, al suo terzo gol in campionato, Skriniar- sugli sviluppi di calcio d’angolo- e Barella al 34′.

Da notare il super esordio da titolare in Serie A per Denzel Dumfries: lo spinter olandese ha già messo a referto due assist.Lo staff medico dell’Inter, però, dovrà monitorare le condizioni dell’acciaccato Joaquin Correa.

Dopo aver subito i primi due gol, il Bologna ha accennato una reazione d’orgoglio. La terza rete, però, ha abbattuto i rossoblù che dovranno rivedere qualcosa all’intervallo.