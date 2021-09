Carnevale: “Osimhen ha le caratteristiche di un vero centravanti ma deve migliorare sotto certi aspetti”

L’ex attaccante del Napoli Andrea Carnevale ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “Il secondo gol di Osimhen contro il Leicester? Lo definirei un gol alla Carnevale. Victor mi ha stupito per come si è fermato in aria per colpire la palla, ma anche la prima rete è molto bella e realizzata con astuzia e potenza fisica. Osimhen dovrebbe migliorare tecnicamente, a volte trova difficoltà nel controllo palla ma con Spalletti può risolvere questi problemi anche in poco tempo. In velocità il nigeriano è impressionante, soprattutto quando si allunga il pallone. Non temei contrasti, e questa è una caratteristica che un vero centravanti deve avere”.