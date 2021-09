Leicester, Daka: “Non sono soddisfatto del risultato. Atmosfera bellissima allo stadio”

Patson Daka, attaccante del Leicester e autore del gol annullato per fuorigioco, ha parlato ai canali ufficiali delle UEFA al termine del match di ieri sera contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Non mi reputo soddisfatto del risultato. Guardo gli aspetti positivi: è stato bello disputare minuti in questa competizione. E’ stato bellissimo davanti ai tifosi, l’atmosfera era fantastica”.

Il club inglese era in vantaggio di due goal, ma con la doppietta di Osimhen è arrivato il pareggio dei partenopei. Il Napoli guadagna un punto importante in casa dell’avversario più ostico del girone C, il Leicester perde l’occasione di sancire con una vittoria l’inizio del cammino in Europa League.