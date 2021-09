CdM – Nell’era Spalletti il Napoli non molla mai

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica spazio al Napoli di Spalletti che ieri sera ha pareggiato a Leicester in rimonta con 2 gol di Osimhen.

Il quotidiano mette in luce la strepitosa reazione avuta dagli uomini di Spalletti che con carattere e tenacia, (ed anche con alcuni errori), sono riusciti a strappare un punto in terra inglese.

Questo quanto riportato: “Il Napoli non molla mai. Il Napoli è specializzato nel cadere e rialzarsi nell’era Spalletti, sbaglia anche ma ha la forza tecnica e morale per rispondere ai colpi subiti.

A Leicester l’ha trascinato Osimhen che in Europa con la maglia del Napoli non aveva segnato. Al King’s Power Stadium ha messo a segno una doppietta che ha fatto giustizia per la mole di gioco espressa dagli azzurri”.