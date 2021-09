Il Napoli ha più fiducia ed autostima dopo la trasferta inglese: rimontare un doppio svantaggio non era facile, eppure la squadra azzurra ce l’ha fatta.

Questa rimonta dovrà dare una carica agli azzurri, che hanno recuperato una gara andata, dimostrando che quando il Napoli fa il Napoli(Spalletti dixit), la squadra azzurra può far male. E poi il simbolo di questa trasferta: Osimhen. L’attaccante nigeriano sta diventando sempre più importante per questa squadra, e alla quarta partita in EL si sblocca con una doppietta.

Ma la trasferta di Leicester lascia alcune ombre: oltre alle tante occasioni sciupate, a questa squadra manca un vero regista, dato che Fabian è troppo compassato e prevedibile, e ciò, in una squadra che vuole puntare a giocare un calcio offensivo e rapido, limita molto la manovra.

Inoltre, ieri male anche i due terzini: Malcuit non ha giocato bene in fase offensiva e per di più sbaglia, seppur in minima parte, anche sul secondo goal, in quanto prova a intercettare il tiro di Barnes in scivolata con il sinistro; Di Lorenzo a sinistra è adattato, si vede e sbaglia anche lui sul primo goal in quanto si perde Perez alle sue spalle.