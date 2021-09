Questo pareggio, in rimonta, porta anche la firma di Luciano Spalletti; il tecnico è stato bravo a motivare la squadra e a fare le scelte giuste al momento giusto.

Tutti i quotidiani concordano nell’assegnare a Spalletti un voto superiore al 6: sicuramente la scelta iniziale di schierare Di Lorenzo a sinistra non paga, ma l’andazzo sarà questo per tutto l’anno e non c’è da meravigliarsi. Ma, ancora una volta, il tecnico toscano ha saputo fare i cambi giusti, e ha tolto due pezzi da novanta di questa squadra, come Zielinski e Insigne per Elmas e Ounas, scegliendo alla fine di schierare anche la doppia punta con Petagna.

I voti dei quotidiani: