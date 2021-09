A Radio Marte è intervenuto il dirigente Enrico Fedele, che ha rilasciato dichiarazioni sul nuovo arrivato in casa Napoli, Juan Jesus. Ecco quanto detto:

”Per sostituire Mario Rui non opterei per Juan Jesus. Il brasiliano non è ancora al meglio della forma fisica. La decisione finale spetta sempre all’allenatore, ma non si può provare un giocatore che ha giocato pochissimo negli ultimi due anni. Per questo motivo contro il Leicester farei giocare Di Lorenzo sulla corsia di sinistra o addirittura Zanoli”.