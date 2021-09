Negli ultimi anni le esperienze in Europa League del Napoli non sono state del tutto felici. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ha posto l’attenzione sul cammino in Europa e sulle parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Ecco quanto affermato: “Nella Leicester che sa d’Italia, sarà vietato commettere passi falsi. Non bisogna commettere l’errore di lasciarsi scivolare inconsciamente l’Europa League. Va sfruttata la “fame” di Spalletti che da due anni è lontano da queste sfide stimolanti ed attraenti. Le parole di Luciano sono chiare, prima la Juventus adesso il Leicester in attesa delle altre sfide che arriveranno”.