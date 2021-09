Roberto De Fanti, agente, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte sul Napoli e la sfida contro il Leicester in Europa League.

Ecco quanto affermato: “Osimhen è un calciatore con grandissime potenzialità. Può garantire circa 12 gol a stagione, ma pian piano potrà alzare l’asticella. Leicester? Una squadra di grande livello e sono stati i primi a battere il City questa stagione, anche se poi hanno perso in Premier League. Sarà un avversario molto forte, Rodgers dopo la parentesi poco felice a Liverpool, sta dimostrando qualcosa. Sono una squadra con tanti giocatori dii livello internazionale, sarà una partita fantastica. Spalletti? Ha tantissima esperienza, ma anche con Gattuso il Napoli non ha fatto male. Luciano ha anche giocato anche a livello internazionale, quindi avrà un approccio diverso. Ovviamente Leicester e Napoli se non passano il girone hanno fallito. Soprattutto per gli azzurri non passare un girone del genere sarebbe un fallimento. Anche se in Europa contano anche delle componenti come temperatura, viaggi e gli stadi”.