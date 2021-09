Satin, ex ag. Koulibaly: “Mi disse che non avrebbe mai indossato una maglia diversa da quella azzurra”

Bruno Satin, ex agente del difensore azzurro Kalidou Koulibaly, è intervenuto durante Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del ruolo del senegalese in questo nuovo Napoli. Le sue parole:

“Per Koulibaly non sarà mai una partita qualsiasi quella con la Juventus. Gli manca solo la fascia di capitano, ma nella testa lo è già da tempo in termini di personalità e di amore per i tifosi. È un vero leader. Spalletti non ha scoperto ora Koulibaly, lo conosceva già dai tempi di Roma e Milano. Kalidou dà qualcosa anche agli altri, sia in campo che fuori, dà grinta a tutti. Anni fa mi disse che non avrebbe mai indossato una maglia diversa da quella azzurra”.

