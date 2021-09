Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, riferito via l’emittente televisiva alcune notizie riguardanti i giocatori disponibili per Spalletti per la gara di giovedì contro il Leicester.

Insigne difficilmente sarà rischiato contro la squadra inglese, mentre Lobotka resta in dubbio. Per Victor Osimhen qualche scoria di troppo dopo le due gare in nazionale e il match con la Juventus. Mertens e Ghoulam si avvicinano al rientro.