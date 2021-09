Manca sempre meno alla super sfida di campionato tra Napoli e Juventus e Fabián Ruiz non vede l’ora arrivi sabato per incontrare i bianconeri. Lo spagnolo, che non è stato convocato da Luis Enrique per le gare della sua nazionale, si sta allenando duramente a Castel Volturno per prepararsi alla gara.

A testimoniarlo alcune foto postate dal centrocampista azzurro su twitter, con il commento: “Lavori in corso! Qualcun altro da queste parti con voglia che arrivi il sabato?”. Ecco il post: