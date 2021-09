Sky – Infortunio Lobotka, si avvicina l’esordio di Anguissa? Le ultime

L’infortunio di Stanislav Lobotka mette in apprensione il Napoli che ha già indisponibile Diego Demme nel ruolo di regista e adesso rischia di dover rinunciare anche allo slovacco contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, volto noto di Sky Sport, il problema accorso al calciatore non è di grave entità ma l’ex Celta Vigo non potrà giocare contro la Juventus. Luciano Spalletti sarà costretto ad effettuare dei cambiamenti in mezzo al campo, si avvicina dunque l’esordio di Zambo Anguissa con il Napoli.