Gazzetta – A centrocampo forte dubbio con la Juventus

Con la Juventus sarà piccola emergenza in casa Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, in mediana non ci sarà Demme(che dovrebbe rientrare a metà ottobre) e Zielinski rimane un grande punto interrogativo: il calciatore non ha preso parte alle gare con la Polonia per la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022.

Spalletti si augura che sia Lobotka che Elmas siano in grado di sostenere il ritmo partita in un modulo che potrà essere 4-3-3- o 4-2-3-1, questo è ancora da decidere.