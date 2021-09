L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio alla partita di sta sera tra Napoli e Benevento e a Napoli Juventus. Infatti, come riportato dal quotidiano, la partita di oggi servirà anche per provare a prevenire i vari caos per la partita di sabato sera. Nella partita contro il Venezia i tifosi si sono lamentati a causa delle file interminabili e assembramenti sugli spalti. La questura ha fatto sapere che non saranno più tollerati comportamenti simili da parte delle autorità competenti.