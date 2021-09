Non solo Insigne, altri quattro giocatori in scadenza: ecco cosa farà il Napoli

Concluso il mercato, il Napoli deve già pensare al caso rinnovi per i calciatori in scadenza nel 2022.

Il caso più eclatante è quello di Lorenzo Insigne. Il capitano non ha ancora parlato con il presidente e l’ipotesi che si andrà avanti per tutta la stagione a scadenza è sempre dietro l’angolo. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe già provato a portarlo in nerazzurro, offrendo 7 milioni alla firma e 6 milioni di ingaggio annuo.

Ma il caso insigne non è l’unico. Il Napoli ha infatti altre tre grane rinnovo da risolvere. La prima riguarda Dries Mertens: il capocannoniere della storia del Napoli è in scadenza nel 2022, e il club azzurro ha l’opzione per rinnovargli il contratto per un altro anno.

Un altro caso è quello di David Ospina. Superato da Meret nelle gerarchie di Spalletti, il colombiano potrebbe dire addio a zero a fine stagione. Caso analogo per Faouzi Ghoulam: ormai da troppo tempo fuori, giugno 2022 potrebbe essere il momento giusto per un addio ormai sviluppato tra l’algerino e il Napoli.