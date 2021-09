Nonostante il deadline day si sia ormai concluso si continua a parlare di mercato. La Juventus di Allegri non è riuscita a portare a casa un centrocampista oltre a Manuel Locatelli e si sarebbe detta interessata a Boubakar Kamara, 21enne del Marsiglia, contratto in scadenza nel 2022. In questi ultimi mesi il giocatore francese di origini senegalesi era stato sondato anche da Milan, Napoli e Roma.

Lo riporta Calciomercato.com.