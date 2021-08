L’affare tra Napoli e Sampdoria per l’attaccante Andrea Petagna si complica, come riporta Sky Sport: la conferma, arriva anche dall’interesse del club di Ferrero per un’altra punta italiana, Ciccio Caputo.

Infatti, Sassuolo e Sampdoria (che si sono sfidate pochi giorni fa) starebbero trattando per quello che sarebbe un clamoroso trasferimento in questo ultimo giorno di mercato. Mancano poche ore, e Caputo potrebbe passare al club ligure. Si tratta.