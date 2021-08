È arrivata l’ufficialità: Andrè Zambo Anguissa è un nuovo calciatore del Napoli!

Il centrocampista ormai ex Fulham si trasferisce in azzurro con la formula di prestito oneroso (600 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il calciatore è arrivato nella mattinata di ieri a Villa Stuart per poi firmare, oggi, il contratto che lo lega ai partenopei.

A dare l’ufficialità il sito della Lega Serie A, che conferma il deposito del contratto del centrocampista camerunense: