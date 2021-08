Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato della sconfitta del suo Genoa contro il Napoli.

Le sue parole a Telenord sono state queste: “Per me il goal del pareggio era valido, sono errori che possono capitare ma sono dispiaciuto per l’allenatore e i calciatori. Meret sbaglia l’uscita, non è riuscito a bloccare la palla mentre vagava in aria. Ora pensiamo al futuro”.

Queste sono state le parole del patron dei liguri a due giorni dalla partita di Marassi.