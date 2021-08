Tiemouè Bakayoko è ad un passo dal ritorno in Serie A. Il centrocampista francese, infatti, dopo non essere stato riscattato dal Napoli sarebbe ad un passo dal vestire nuovamente la maglia del Milan. Come rivela La Gazzetta dello Sport, guadagnerà 2.5 milioni di euro all’anno e la pratica potrebbe chiudersi nella giornata di oggi.