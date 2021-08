Il Napoli non molla la pista Anel Ahmedhodzic. Il difensore bosniaco del Malmo piace alla dirigenza azzurra, ma il suo arrivo è legato alla partenza di Kostas Manolas. In caso di partenza del greco, Cristiano Giuntoli accelererebbe per il classe 2002. Sulle sue tracce però ci sono anche altri club di Serie A, come l’Atalanta, che è in vantaggio, e la Lazio, che deve prima definire la cessione di Vavro. A riportarlo è l’edizione online de Il Corriere Dello Sport.